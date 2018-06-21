Супермодель из ЮАР лишилась контракта за поддержку Израиля

38-летняя гражданка ЮАР Шаши Найду – актриса, супермодель и телеведущая – оказалась под огнем критики со стороны активистов движения BDS и антиизраильских лоббистов, выразив солидарность с Израилем.

Об этом пишет в четверг, 21 июня, сайт газеты The Jerusalem Post.

Найду, которая также является популярным блогером, утверждает, что ей угрожают физическим насилием и убийством за комментарий, где сектор Газы под властью ХАМАС назван "огромной дырой, полной дерьма", куда проваливаются деньги международного сообщества, предназначенные для строительства школ и больниц.

В ходе этого диспута южноафриканская супермодель оспаривала утверждения типа "Израиль является государством апартеида", и разъясняла оппонентам, что за кризис в Газе несет ответственность ХАМАС.

"ХАМАС, правящий Газой, является террористической организацией, которая отказывается признать право Израиля на существование и публично декларирует стремление и решимость уничтожить его. Они внушают своим детям ненависть к евреям, награждают деньгами убийц евреев и празднуют смерть мирных израильтян – женщин и детей. Без сомнения, Газа – это огромная дыра. Вместо того, чтобы использовать миллионы долларов иностранной помощи, которые она получает, чтобы обеспечить население продовольствием, жильем, школами, больницами и другой инфраструктурой, ХАМАС роет туннели и производит ракеты", – приводит издание цитаты из блога Найду.

Эти слова вызвали ожесточенную критику в социальных сетях и вынудили модель публично извиниться: "Я тесно сотрудничаю с мусульманами и восхищаюсь многими их чертами – в частности, высокой моралью и дисциплиной. Глубоко сожалею о заявлениях, которые я сделала из-за непонимания политической ситуации".

Тем не менее, Найду уже несет убытки: сотрудничество с ней прервали несколько компаний, а Bellagio Jewelers более не хочет видеть ее "лицом бренда".

Найду – не первый общественный деятель, который вызвал возмущение сограждан, выразив солидарность с Израилем. Месяцем ранее радиоведущий Гарет Клифф подвергся критике со стороны комментаторов из социальных сетей за осуждение беспорядков, организованных ХАМАС на границе Газы.

Южноафриканское правительство, сформированное Африканским национальным конгрессом, отозвало своего посла в Израиле в связи с этим инцидентом. На декабрьской конференции, в которой приняли участие представители ХАМАС, АНК проголосовал за то, чтобы переименовать посольство ЮАР в Тель-Авиве в офис по связям и выразить таким образом несогласие с политикой Израиля.







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