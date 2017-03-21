США вводят ограничения на использование компьютеров на рейсах с Ближнего Востока

Уточнена информация об ограничениях, связанных с использованием габаритных электронных устройств в салонах самолетов на авиарейсах в США из стран Ближнего Востока. Речь идет о требовании не проносить в ручном багаже портативные компьютеры и планшеты, их придется сдавать в багажное отделение. На смартфоны запрет не распространяется.

Официальный представитель американской администрации заявил, что эти правила будут распространяться на восемь стран, а не 13, как сообщалось ранее, пишет Financial Times. Агентство Associated Press пишет, что в списке 10 стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Полный список стран, на которые распространяются ограничения, пока не опубликован. Однако известно, что в него входят Египет, Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Associated Press также называет в этом списке Марокко.

Новые правила вступают в силу 21 марта. Они не касаются американских авиакомпаний, летающих из указанных стран, и не затрагивают никакие рейсы, вылетающие из США. Цель введения новых правил: ужесточение мер безопасности на рейсах из потенциально опасных стран, где проверка пассажиров может быть недостаточно тщательной.

В первичной информации, опубликованной компанией Royal Jordanian Airlines, говорилось, что ограничения будут действовать 96 часов. Reuters пишет, что ограничения планируется ввести на несколько недель. FT не называет период, в течение которого планируется следовать новым правилам на авиарейсах из ряда стран Ближнего Востока.

Редакция FT предполагает, что новые правила вызовут жесткую критику со стороны авиаперевозчиков из арабских стран. В статье напоминается о том, что, например, компания Emirates (ОАЭ) еженедельно осуществляет 119 авиарейсов в США – в том числе, в Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес и Сиэтл.

Очевидно, что особое недовольство будут выражать бизнесмены, привыкшие во время длительного перелета пользоваться компьютерами.

Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) вскоре должно опубликовать официальные разъяснения по поводу вводимых ограничений.





