Глава Госдепа огласил условия нового договора с Ираном

Майк Помпео, недавно занявший пост главы американского внешнеполитического ведомства, выступил с программной речью – первой на посту госсекретаря – и изложил позицию Белого дома относительно иранской ядерной проблемы.

- Иран: речь Помпео доказывает, что США добиваются смены режима

Как пишут в понедельник, 21 мая, зарубежные СМИ и, в частности, сайт телеканала CNBC, Помпео заявил, что США не позволят этой ближневосточной стране обзавестись атомной бомбой – "ни сейчас, ни когда-либо в будущем".

"Во-первых, мы окажем беспрецедентное финансовое давление на режим. Лидеры в Тегеране не должны сомневаться в серьезности наших намерений <...>. Санкции будут только усиливаться и становиться все более болезненными в том случае, если режим не изменит свой курс, неприемлемый и непродуктивный ", – цитирует речь главы Госдепа новостное агентство ТАСС.

Помпео подчеркнул, что ядерная сделка, заключенная с Ираном администрацией Обамы при поддержке ведущих держав Запада, не гарантировала безопасность и лишь оттягивала срок появления атомной бомбы у агрессивного режима аятолл. Дональд Трамп, по его словам, не допустит такого положения вещей, однако готов заключить новое соглашение, которое гарантирует безопасность американцев и не позволит Ирану продолжать агрессию и ядерные разработки.

"В обмен на крупные изменения со стороны Ирана Соединенные Штаты готовы предпринять действия, идущие на благо иранскому народу. Эти сферы действий включают различные аспекты. Мы готовы прежде всего отменить компоненты всех наших санкций в отношении иранского режима. На этом этапе мы будем счастливы восстановить полные дипломатические и торговые отношения с Ираном. И мы готовы обеспечить Ирану доступ к передовым технологиям. Кроме того, мы будем готовы поддержать модернизацию и реинтеграцию иранской экономики в международную экономическую систему", – приводит ТАСС заявление руководителя американского внешнеполитического ведомства.

СМИ приводят условия заключения нового двустороннего договора из двенадцати пунктов, в числе которых прекращение работ по обогащению урана и переработке плутония; запрет на распространение баллистических ракет и разработку новых, способных нести ядерную боеголовку; отказ от поддержки террористических группировок и вывод военнослужащих с территории Сирии.

Отмечается, что новый договор должен будет одобрить Конгресс США, которому отводится в этом процессе роль полноценного партнера – что гарантирует этим соглашениям поддержку американского народа и после ухода Трампа с поста главы государства, отметил Помпео.