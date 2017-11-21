БПЛА с огнеметом: мирное оружие работников китайской энергетической корпорации. ФОТО

Фотография агентства Reuters, на которой показана работа сотрудников китайской корпорации Hainan Power Grid, с помощью мультикоптера с огнеметом сжигающих мусор, застрявший на высоковольтных проводах, получила "вирусное" распространение в социальных сетях.

Снимки были опубликованы 20 ноября. Хотя на них показаны действия операторов беспилотника 16 ноября в городском округе Хайкоу провинции Хайнань.

Следует отметить, что китайские энергетические компании уже довольно давно используют эту технологию для очистки линий электропередач от мусора (прежде всего, от пластиковых пакетов). Еще в феврале этого года агентство "Синьхуа" и сайт государственной "Народной ежедневной газеты" ("Жэньминь Жибао", people.cn) публиковали видеозапись, на которой были показаны такого рода действия в округе Сянъян провинции Хубэй.

В других странах подобным образом БПЛА пока не используют.

Однако ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, главный редактор сайта UAV.ru, говорит, что опыты с установкой огнемета на платформе БПЛА вертолетного типа, в том числе мультироторной схемы уже имелся. "Подобные попытки предпринимались как компаниями, так и отдельными энтузиастами на протяжении нескольких последних лет в различных странах мира. При этом чаще всего скромно умалчивалось о том, что основное перспективное применение подобных систем – военное", – отмечает Федутинов.

"Предложение использовать БПЛА с огнеметом для очистки высоковольтных линий электропередач, пожалуй, является одним из немногих возможных гражданских направлений использования подобного рода систем. Проблема с соответствующим загрязнением, в основном полиэтиленовыми пакетами, реально существует вблизи больших городов. Данное явление может иметь определенные негативные последствия, одним из которых является возникновение значительных токов утечки, что и обусловливает постановку задачи очистки линий", – пояснил эксперт редакции NEWSru.co.il.

Отметим, что круг гражданского применения серийных мультикоптеров и других беспилотных летательных аппаратов постоянно расширяется.