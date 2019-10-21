Иерусалим:
17 - 24°
Тель-Авив:
21 - 27°
Эйлат:
23 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире21 октября 2019 г., 10:06

Сенатор Элизабет Уоррен связала помощь США Израилю с прекращением развития поселений

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, представляющая в верхней палате парламента США штат Массачусетс
 
   
 
 
Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, представляющая в верхней палате парламента США штат Массачусетс

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, представляющая в верхней палате парламента США штат Массачусетс, которая считается одним из ключевых соперников Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло, обусловила продолжение американской помощи Израилю прекращением строительства еврейских поселений на "Западном берегу".

Комментарии Уоррен опубликовало американское политическое издание The Hill. Ее слова цитируют многие арабские и израильские СМИ.

"Буквально сейчас Нетаниягу говорит, что собирается вести Израиль в сторону расширения поселений, это не ведет нас в сторону решения по формуле двух государств", – заявила Уоррен.

"Официальная политика Соединенных Штатов Америки состоит в том, чтобы поддержать решение о создании двух государств, и если Израиль движется в противоположном направлении, то любые варианты оказываются на столе. Любые варианты на столе", – подчеркнула сенатор от Массачусетса.

Тем самым, 70-летняя Элизабет Уоррен дала понять, что в случае победы на президентских выборах она намерена изменить сложившуюся в последние годы ситуацию, когда Белый дом фактически поддерживал правые силы в израильской политике.

С критикой политики нынешнего правительства Израиля последовательно выступает и другой кандидат в президенты США, 78-летний демократ Берни Сандерс. Но многие аналитики считают именно Элизабет Уоррен самой сильной фигурой среди демократов в начавшейся президентской кампании.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июля 2019
Берни Сандерс рассказал, как достичь мира на Ближнем Востоке: подкупить Израиль


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:06 Сенатор Элизабет Уоррен связала помощь США Израилю с прекращением развития поселений
08:27 Махмуд Аббас прибыл в Японию на церемонию коронации нового императора
07:51 В Тихом океане, в районе островов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4
07:08 Делегация Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси посетила Афганистан
06:17 44-летняя британка готовится родить 22-го ребенка
06:06 Беспорядки в Чили: не менее 10 погибших, введено чрезвычайное положение в регионах, популярных среди туристов
23:29 Германия: в лаборатории, в которой ставились опыты на животных, работали выходцы из России
22:09 Евросоюз готов предоставить Великобритании трехмесячную отсрочку для Brexit
20:21 МИД Израиля выпустил предупреждение для туристов, находящихся в Чили
19:02 Трагедия в Красноярском крае: дамбы были построены незаконно
...