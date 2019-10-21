Сенатор Элизабет Уоррен связала помощь США Израилю с прекращением развития поселений

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, представляющая в верхней палате парламента США штат Массачусетс, которая считается одним из ключевых соперников Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло, обусловила продолжение американской помощи Израилю прекращением строительства еврейских поселений на "Западном берегу".

Комментарии Уоррен опубликовало американское политическое издание The Hill. Ее слова цитируют многие арабские и израильские СМИ.

"Буквально сейчас Нетаниягу говорит, что собирается вести Израиль в сторону расширения поселений, это не ведет нас в сторону решения по формуле двух государств", – заявила Уоррен.

"Официальная политика Соединенных Штатов Америки состоит в том, чтобы поддержать решение о создании двух государств, и если Израиль движется в противоположном направлении, то любые варианты оказываются на столе. Любые варианты на столе", – подчеркнула сенатор от Массачусетса.

Тем самым, 70-летняя Элизабет Уоррен дала понять, что в случае победы на президентских выборах она намерена изменить сложившуюся в последние годы ситуацию, когда Белый дом фактически поддерживал правые силы в израильской политике.

С критикой политики нынешнего правительства Израиля последовательно выступает и другой кандидат в президенты США, 78-летний демократ Берни Сандерс. Но многие аналитики считают именно Элизабет Уоррен самой сильной фигурой среди демократов в начавшейся президентской кампании.





