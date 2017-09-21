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Мехди Неммуш, совершивший теракт в Еврейском музее в Брюсселе, страдает от опухоли мозга

время публикации: 17:51 | последнее обновление: 18:05 блог версия для печати фото
Мехди Неммуш, совершивший теракт в Еврейском музее в Брюсселе, страдает от опухоли мозга
Видеокамера засняла Мехди Неммуша 24 мая 2014 года у входа в Еврейский музей
Видеокамера засняла Мехди Неммуша 24 мая 2014 года у входа в Еврейский музей

Адвокат гражданина Франции Мехди Неммуша, совершившего вооруженное нападение на посетителей Еврейского музея в Брюсселе три года назад, провел пресс-конференцию на которой сообщил, что его клиент болен и не может предстать перед судом.

По словам адвоката, у Мехди Неммуша может быть злокачественная опухоль головного мозга.

Согласно материалам расследования, 32-летний Мехди Неммуш 24 мая 2014 года совершил вооруженное нападение на посетителей и работников Еврейского музея в Брюсселе. В результате теракта погибли: семейная пара из Израиля – Эммануэль и Мириам Рива, 54 и 53 лет, и волонтер Доминик Шабри (60, гражданка Франции) и музейный работник Александр Стренс.

Адвокат Себастьян Куртой сообщил, что Мехди Неммуш, содержащийся в одиночной камере, ослеп и оглох, но, несмотря на это, ему администрация тюрьмы отказывает в медицинской помощи.

Адвокат также заявил, что по состоянию здоровья его клиент не сможет предстать перед судом как минимум до сентября 2018 года.



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