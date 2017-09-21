21 сентября 2017 г.
Караченцов в тяжелом состоянии
Жидкие коты и отвращение к сыру
Известного певца убил рак
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:59 По просьбе Мексики Израиль выслал команду спасателей
22:10 Назначена дата встречи Путина и Эрдогана: 28 сентября
21:30 "Винергейт": бывшему конгрессмену и экс-супругу помощницы Клинтон грозит тюрьма
20:33 Махмуд Аббас –ООН: "Может ли мир смириться с апартеидом в XXI веке?"
20:11 "Мария" добрался до Пуэрто Рико: в трех синагогах отменили празднование Нового года
19:34 Роухани: "Мы всегда поддерживали угнетенных – когда-то евреев, теперь палестинцев"
19:11 ООН внесла Израиль в список стран, где преследуют правозащитников
18:39 Израильтяне задержаны в аэропорту Вильнюса за дебош в самолете
18:14 Трамп – репортерам: "Решение по ядерной сделке с Ираном уже принято"
17:57 Французская прокуратура признала убийство Сары Халими антисемитизмом
В мире

По просьбе Мексики Израиль выслал команду спасателей

время публикации: 07:59 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото
По просьбе Мексики Израиль выслал команду спасателей

Группа из 50 инженеров и спасателей управления тылом ЦАХАЛа, часть членов которой была вызвана срочным приказом о мобилизации ("Приказ номер 8"), вылетела в Мексику для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Основную часть делегацию составляют инженеры, задачей которых будет определение зданий, которые необходимо снести, и тех, которые можно отремонтировать.

Остальная часть делегации будет оказывать помощь пострадавшим и, в случае необходимости, заниматься разбором завалов.

На данный момент Израиль не стал направлять в Мексику полевой госпиталь в виду отсутствия необходимости.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло утром во вторник, 19 сентября. Количество погибших на текущий момент достигло 230 человек, из которых около 100 человек – в Мехико, 71 человек – в штате Морелос, 43 – в Пуэбло, 12 – в штате Мехико, 4 – в Герреро и 1 – в Оаксаке. Среди погибших – 21 ребенок и 4 взрослых, находившихся в школе имени Энрике Ребсамена в Мехико. В городе Атцала в штате Пуэбло в результате обрушения погибла семья (11 человек), проводившая церемонию крещения дочери. Единственными выжившими остались отец девочки, священник и его помощник.

Однако это число не окончательное, поскольку значительное количество людей, включая нескольких учеников школы Ребсамена, считаются пропавшими без вести.

В ночь на четверг, 21 сентября, через полтора дня после землетрясения, спасателям удалось извлечь из-под завалов живую девочку. В общей сложности спасатели извлекли из-под завалов не менее 52 человек.

В Мехико в результате землетрясения обрушились 38 зданий. Точной информации о разрушениях в других городах на текущий м



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 20 сентября 2017 г.
Землетрясение в Мексике: многочисленные жертвы. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В мире // 20 сентября 2017 г.
Сильное землетрясение в Мексике, более 200 погибших
// NEWSru.co.il // В мире // 19 сентября 2017 г.
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 21 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017