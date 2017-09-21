По просьбе Мексики Израиль выслал команду спасателей

Группа из 50 инженеров и спасателей управления тылом ЦАХАЛа, часть членов которой была вызвана срочным приказом о мобилизации ("Приказ номер 8"), вылетела в Мексику для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Основную часть делегацию составляют инженеры, задачей которых будет определение зданий, которые необходимо снести, и тех, которые можно отремонтировать.

Остальная часть делегации будет оказывать помощь пострадавшим и, в случае необходимости, заниматься разбором завалов.

На данный момент Израиль не стал направлять в Мексику полевой госпиталь в виду отсутствия необходимости.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло утром во вторник, 19 сентября. Количество погибших на текущий момент достигло 230 человек, из которых около 100 человек – в Мехико, 71 человек – в штате Морелос, 43 – в Пуэбло, 12 – в штате Мехико, 4 – в Герреро и 1 – в Оаксаке. Среди погибших – 21 ребенок и 4 взрослых, находившихся в школе имени Энрике Ребсамена в Мехико. В городе Атцала в штате Пуэбло в результате обрушения погибла семья (11 человек), проводившая церемонию крещения дочери. Единственными выжившими остались отец девочки, священник и его помощник.

Однако это число не окончательное, поскольку значительное количество людей, включая нескольких учеников школы Ребсамена, считаются пропавшими без вести.

В ночь на четверг, 21 сентября, через полтора дня после землетрясения, спасателям удалось извлечь из-под завалов живую девочку. В общей сложности спасатели извлекли из-под завалов не менее 52 человек.

В Мехико в результате землетрясения обрушились 38 зданий. Точной информации о разрушениях в других городах на текущий м





