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В мире

Глава Пентагона: помощь США Саудовской Аравии носит "оборонительный характер"

время публикации: 21 сентября 2019 г., 08:43 | последнее обновление: 21 сентября 2019 г., 09:09 блог версия для печати фото
Министр обороны США Марк Эспер

В пятницу, 20 сентября, на брифинге для журналистов в Пентагоне министр обороны США Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд заявили, что США направят войска и средства ПРО в Саудовскую Аравию для защиты объектов нефтяной промышленности, сообщает New York Post.

"Саудовская Аравия запросила международную поддержку в целях защиты важнейшей инфраструктуры королевства. Содействие запросили и ОАЭ. В ответ на запросы президент одобрил развертывание сил США, которые будут оборонительными по своему характеру и будут в основном отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону. Мы также будем работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их потенциал самообороны", - сказал Эспер. Его слова цитирует ТАСС.

По его словам, за счет таких шагов Вашингтон рассчитывает достичь сразу нескольких целей. "Цель дополнительной военной поддержки, которую мы окажем, заключается в следующем. Во-первых, послать ясный сигнал, что США поддерживают партнеров в регионе. Во-вторых, гарантировать свободное перемещение ресурсов, необходимых для поддержки глобальной экономики. В-третьих, продемонстрировать нашу приверженность поддержанию международного миропорядка, основанного на правилах, следовать которому мы давно призываем Иран", - пояснил глава американского военного ведомства.

При этом он заверил, что США не желают воевать с Ираном. Однако Вашингтон будет готов и к другому развитию событий, предупредил Эспер. "Как ясно дал понять президент, США не стремятся к конфликту с Ираном. Вместе с тем у нас имеется много других вариантов военных действий, если в них возникнет потребность", - заявил шеф Пентагона.

Эспер также обратился к международному сообществу с призывом "осудить атаки Ирана" и помочь Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам в "укреплении их потенциала самообороны". Министр указал на "весомое присутствие США" в зоне Персидского залива.

Численность войск, перебрасываемых США на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана, измеряется сотнями, а не тысячами, подчеркнул генерал Джозеф Данфорд.

Напомним, что на минувшей неделе объекты саудовской государственной нефтяной компании Aramco подверглись атаке с воздуха, приведшей к парализации значительной части нефтедобывающих мощностей Саудовской Аравии и глобальному скачку цен на нефть. В то время, как ответственность за атаку взяли на себя хуситские повстанцы в Йемене, Саудовская Аравия и США возложили вину за нее на Иран.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 сентября 2019 г.
США направляют солдат в Саудовскую Аравию, Иран разворачивает ПРО возле нефтяных объектов





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