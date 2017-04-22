В США предъявлены обвинения "телефонному террористу" из Ашкелона

Прокуратурами штатов Флорида и Джорджия заочно предъявлены обвинения 18-летнему жителю Ашкелона, подозреваемому в причастности к телефонным звонкам с угрозами в еврейские центры в США и других странах.

На сайте министерства юстиции США опубликовано имя подозреваемого. Это – Майкл Рон Дэвид Кадар, имеющий двойное гражданство США и Израиля.

Согласно обвинению, выдвинутому против него в штате Флорида, в период с 4 января по 7 марта этого года Кадар неоднократно звонил в еврейские общинные центры, сообщая о возможной угрозе взрыва. Хотя ни в одном из случаев взрывное устройство в здании обнаружено не было, звонки с угрозами привели к временному закрытию учреждений и эвакуации их сотрудников, а также к специальным мероприятиям полиции, проводимым в оцепленных районах.

Согласно обвинению, выдвинутому в штате Джорджия, 3 января 2017 года Кадар сообщил в полицию о чрезвычайной ситуации, якобы создавшейся в одном из частных домов города Атенс. Полиция и сотрудники служб безопасности прибыли на предполагаемое "место происшествия", чтобы увидеть, что там ничего не происходит.

Директор Федерального бюро расследований, Джеймс Коми, заявил: "Действия обвиняемого – это не шутки, это не безобидно. Это – преступления, которые пугают людей, парализуют целые общины и приводят к бессмысленным тратам ресурсов правоохранительных органов".

По данным Антидиффамационной лиги, с 9 января только в еврейских центрах в США было получено 166 телефонных звонков и писем с угрозами. Аналогичные звонки терроризировали еврейские школы и центры в Новой Зеландии, Австралии, Израиле.

23 марта ашкелонский хакер был задержан в Израиле. Пока не ясно, когда он сможет предстать перед судом в США.

Как сообщали израильские СМИ, в компьютере и телефоне задержанного обнаружены тысячи номеров телефонов еврейских центров и учебных заведений во всем мире.

Ранее сообщалось, что подозреваемый большую часть своей жизни провел в США. Мальчик с первого класса находился на домашнем обучении. Его семья репатриировалась в Израиль три года назад. Задержанный утверждает, что мечтал о службе в ЦАХАЛе и с нетерпением ждал повестку, но его признали непригодным к воинской службе.





