Майк Пенс: США рассматривает все варианты воздействия на КНДР, включая военный

Вице-президент США Майк Пенс заявил в ходе своей поездки в Австралию, что США рассматривает все варианты влияния на Северную Корею, включая военные действия, сообщает The Guardian.

Во время пресс-конференции, совместной с премьер-министра Австралии Малкольмом Тернбуллом, Майк Пенс трижды подчеркнул, что все варианты влияния на КНДР остаются актуальными и отказался исключить из этого списка военные действия, направленные против ядерной державы.

"Хотя все варианты остаются актуальными, позвольте мне заверить вас, что США будут продолжать тесное сотрудничество с австралийскими и другими союзниками в регионе, а также с Китаем, чтобы оказать экономическое и дипломатическое давление на режим Пхеньяна, требуя свернуть их ядерную программу", - сказал Пенс.

Он заметил, что США и союзники готовы будут "вступить в игру", если Китай окажется не в состоянии повлиять на официальный Пхеньян.

"КНДР не должна заблуждаться относительно решимости США и их союзников обеспечивать мир и стабильность в этом регионе", - заявил Майк Пенс.

Он также отметил, что ударная группа американских кораблей во главе с атомным авианосцем Carl Vinson придет в Японское море до конца апреля. 16 апреля генерал-лейтенант Герберт Макмастер, советник по национальной безопасности президента США, в интервью программе This Week на телеканале АВС заявил, что Белый дом не исключает ни одного из возможных сценариев для того, что остановить ядерную программу Северной Кореи.