Defense News: США могут оставить в Средиземном море авианосец Harry Truman

Командование армии США обсуждает вариант, при котором авианосец Harry Truman останется в Средиземном море для сдерживания России и поддержания постоянной готовности нанести новый удар по режиму Башара Асада в Сирии, пишет издание Defense News со ссылкой на собственные источники.

По сведениям этого издания, окончательное решение пока не принято. Но отмечается, что присутствие авианосца Harry Truman в Средиземном море соответствовало бы новой стратегии национальной безопасности США, хотя и может нарушить порядок ротации американских авианосцев на Ближнем Востоке, установленный с 1991 года.

10 апреля стало известно, что американский авианосец Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера Normandy, ракетных эсминцев Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. Как сообщал сайт Stars & Stripes со ссылкой на командование ВМС США, предполагалось, что позже к этой группе, следующей в восточное Средиземноморье к берегам Сирии, присоединятся эсминцы Jason Dunham и The Sullivans.

11 апреля Harry Truman покинул порт Норфолк (США). На минувшей неделе он присоединился к 6-му флоту США, дислоцированному в Неаполе (Италия).

Напомним, что в ночь на 14 апреля вооруженными силами США, Великобритании и Франции было выпущено более 100 ракет по целям в Сирии. В операции участвовали американские эсминцы Donald Cook, Porter и Laboon, подлодка Georgia, французский фрегат Aquitaine, британские самолеты, базирующиеся на Кипре. Кроме того, к операции были готовы подключиться эсминец Carney и подлодка John Warner ВМС США.

В ответ на химическую атаку в Думе были атакованы три основные цели: 1) научно-исследовательский центр в Барзе, северо-восточном пригороде Дамаска, где, по данным американской разведки, разрабатывалось, производилось и испытывалось химическое и биологическое оружие, 2) хранилище химического оружия к западу от Хомса, 3) склад оборудования для химического оружия. Судя по спутниковым снимкам ImageSat и Digital Globe, все эти цели были успешно поражены. Дамаск и Москва утверждали, что большинство ракет якобы были перехвачены, в Вашингтоне это отрицали, заявляя, что почти или все ракеты поразили заданные цели.