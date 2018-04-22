18+
22 апреля 2018 г.
последняя новость: 14:12
В Сирии готовят к открытию южный фронт
Изощренная эквилибристика России
Израиль зачищает Сирию от иранцев
Почему французские евреи к нам не едут
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:36 Во Франции опубликован манифест, осуждающий антисемитизм: "подписанты" – звезды кино и политики
12:48 Скотланд-Ярд назвал имя одного из подозреваемых в покушении на Скрипаля
11:31 Глава MyCare: убитый ученый Фади аль-Батш не был связан с ХАМАСом
11:29 Теракты в предвыборных центрах Афганистана: десятки жертв
11:17 Полиция Еревана применяет спецсредства для разгона демонстрантов, Пашинян задержан
10:58 В Индии ввели смертную казнь за изнасилование детей
10:40 Пик первого весеннего звездопада придется на 22 апреля
10:16 Премьер-министр Армении обвинил оппозицию в шантаже государства
09:34 В России заблокировали IP-адреса Google
09:24 В Японии умерла старейшая жительница планеты
Загрузка...
В мире

Defense News: США могут оставить в Средиземном море авианосец Harry Truman

время публикации: 07:23 | последнее обновление: 07:23 блог версия для печати фото
Авианосец Harry Truman
Запуск ракеты с USS Monterey ВМС США по Сирии, 13 апреля 2018 года
USS Farragut

Командование армии США обсуждает вариант, при котором авианосец Harry Truman останется в Средиземном море для сдерживания России и поддержания постоянной готовности нанести новый удар по режиму Башара Асада в Сирии, пишет издание Defense News со ссылкой на собственные источники.

По сведениям этого издания, окончательное решение пока не принято. Но отмечается, что присутствие авианосца Harry Truman в Средиземном море соответствовало бы новой стратегии национальной безопасности США, хотя и может нарушить порядок ротации американских авианосцев на Ближнем Востоке, установленный с 1991 года.

10 апреля стало известно, что американский авианосец Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера Normandy, ракетных эсминцев Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. Как сообщал сайт Stars & Stripes со ссылкой на командование ВМС США, предполагалось, что позже к этой группе, следующей в восточное Средиземноморье к берегам Сирии, присоединятся эсминцы Jason Dunham и The Sullivans.

11 апреля Harry Truman покинул порт Норфолк (США). На минувшей неделе он присоединился к 6-му флоту США, дислоцированному в Неаполе (Италия).

Напомним, что в ночь на 14 апреля вооруженными силами США, Великобритании и Франции было выпущено более 100 ракет по целям в Сирии. В операции участвовали американские эсминцы Donald Cook, Porter и Laboon, подлодка Georgia, французский фрегат Aquitaine, британские самолеты, базирующиеся на Кипре. Кроме того, к операции были готовы подключиться эсминец Carney и подлодка John Warner ВМС США.

В ответ на химическую атаку в Думе были атакованы три основные цели: 1) научно-исследовательский центр в Барзе, северо-восточном пригороде Дамаска, где, по данным американской разведки, разрабатывалось, производилось и испытывалось химическое и биологическое оружие, 2) хранилище химического оружия к западу от Хомса, 3) склад оборудования для химического оружия. Судя по спутниковым снимкам ImageSat и Digital Globe, все эти цели были успешно поражены. Дамаск и Москва утверждали, что большинство ракет якобы были перехвачены, в Вашингтоне это отрицали, заявляя, что почти или все ракеты поразили заданные цели.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 апреля 2018 г.
ТАСС: сирийцы передали России две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 апреля 2018 г.
Сирийский офицер: ложное срабатывание ПВО Сирии было следствием кибератаки Израиля и США
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 апреля 2018 г.
ПВО Сирии "успешно отразили" ложную тревогу
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 апреля 2018 г.
Минобороны РФ: ПВО Сирии уничтожили 71 ракету из 103







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 22 апреля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018