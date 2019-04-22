США пообещали награду в $10 млн за данные о финансовых операциях "Хизбаллы"

Администрация Дональда Трампа пообещала награду в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит сорвать финансовые операции "Хизбаллы".

Государственный департамент и министерство финансов США сообщили, что вознаграждение будет выплачено тем, кто представит информацию о донорах организации, ее "финансистах", а также банковские выписки, информацию о таможенных сборах или документы о сделках с недвижимостью.

Выплаты вознаграждения будут осуществляться государственным департаментом из фонда программы "Вознаграждение за помощь правосудию" (RFJ).

"Террористические группировки, подобные "Хизбалле", существуют и осуществляют глобальные атаки за счет сети финансовой помощи. "Хизбалла" получает около миллиарда долларов в год от Ирана, а также от международных бизнес-компаний и сети доноров, а также а счет коррупции и операций по отмыванию денег... Эти средства используются террористической организаций для размещения своих боевиков в Сирии, поддержки режима Асада, для сбора разведданных на территории США и наращивания своего военного потенциала. Уже сегодня "Хизбалла" заявляет, что на вооружении имеются высокоточные ракеты", - говорится на сайте проекта RFJ.

С момента основания фонда RFJ в 1984 году из него было выплачено около 150 миллионов долларов более чем сотни граждан, предоставивших информацию о террористах или готовящихся терактах.

На брифинге в Центре для иностранных журналистов помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф заявил, что вся информация, которая поступит от граждан, будет храниться в секрете.





