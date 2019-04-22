"Пасхальные" теракты на Шри-Ланке. Уточненные данные

По состоянию на утро понедельника, 22 апреля, власти Шри-Ланки подтверждают гибель 290 человек в результате серии "пасхальных" терактов в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, передает AFP. В больницы поступили около 500 раненых, многие из них в тяжелом состоянии. Медики говорят, что число жертв может возрасти.

Официально подтверждено, что среди погибших не менее 36 иностранцев (еще девять пока считаются пропавшими без вести). В их числе, судя по публикациям СМИ и сообщениям внешнеполитических ведомств, граждане США, Великобритании, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, Португалии, Турции, Нидерландов. Около 20 раненых иностранцев доставлены в больницы Шри-Ланки.

По данным МИД Израиля, израильтян среди погибших или раненых нет. Проверкой занимался консул Израиля в Нью-Дели (Индия). Информация о жертвах уточняется.

Утром в воскресенье 21 апреля, в день христианской Пасхи, в католических церквях на Шри-Ланке были осуществлены теракты с применением взрывных устройств. Террористы также атаковали несколько отелей. Их целями стали церковь и три отеля в Коломбо, а также две церкви в других регионах страны.

Помимо церкви Святого Антония в районе Котахена в Коломбо, была атакована церковь Святого Себастьяна в районе Катувапития в Негомбо, к северу от Коломбо. Также был осуществлен взрыв в церкви в города Баттикалоа, на восточном побережье Шри-Ланки.

В Коломбо взрывы прогремели в пятизвездочных отелях Shangri-La, Kingsbury и Cinnamon Grand, расположенном неподалеку от резиденции премьер-министра Шри-Ланки.

После серии терактов в трех городах Шри-Ланки в городе Коломбо прогремел еще один взрыв, в результате которого погибли не менее двух человек. Седьмой за день теракт был совершен в отеле, расположенном в районе Дехивала, на юге Коломбо. Восьмая бомба взорвалась в районе Дематагода в Коломбо, погибли три сотрудника полиции.

Судя по опубликованным данным, речь идет о серии терактов-самоубийств, осуществленных фанатиками-исламистами. В частности, шриланкийские СМИ сообщают, что террорист, взорвавший себя в очереди к "шведскому столу" в отеле Cinnamon Grand в Коломбо, был зарегистрирован в этой гостинице как "Мухаммед Аззам Мухаммед".

Уже задержаны не менее 24 подозреваемых в причастности к этим терактам, в том числе предполагаемый водитель, развозивший боевиков-смертников.

Десять дней назад полиция Шри-Ланки получила предупреждение со стороны разведывательной службы некого иностранного государства о готовности исламистского движения National Thowheeth Jama'ath (NTJ) совершить теракты-самоубийства в в церквях в день праздника Пасха. Это движение в 2018 году совершило серию актов вандализма, разрушая буддистские статуи на Шри-Ланке. Однако предотвратить теракты не удалось.

Индийский сайт OneIndia писал, что теракты на Шри-Ланке по всей видимости были осуществлены боевиками-смертниками "Исламского государства". Со ссылкой на некий источник в разведывательном управлении это издание публиковало имена двух предполагаемых смертников: Захран Хашим и Абу Мухаммед.

Министр обороны Шри-Ланки объявил о введении комендантского часа по всей стране: после 18:00 до 6:00 утра. Полиция сообщает, что режим комендантского часа будет действовать "до особого уведомления".

Кроме того, шриланкийские власти блокировали доступ в стране к социальным сетям, объясняя это стремлением остановить распространение ложных слухов.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за эти атаки.

Христиане-католики составляют лишь 6% населения Шри-Ланки. Подавляющее большинство, около 77%, – буддисты тхеравады, около 8% – индуисты, менее 9% – мусульмане.

Напомним, что на территории Шри-Ланки более 40 лет действовали боевики группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама", добивавшейся создания независимого тамильского государства Тамил-Илам. После поражения "тигров" в 2009 году была создана новая тамильская группировка "Народная освободительная армия", в основе идеологии которой марксизм и социализм. Отметим также, что в последние годы на Шри-Ланке происходили вооруженные столкновения между буддистами и мусульманами.





