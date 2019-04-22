Предварительные итоги выборов президента Украины: уверенная победа Зеленского

Утром в понедельник, 22 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала данные по результатам обработки примерно 86% бюллетеней, поданных на втором туре выборов президента страны.

Согласно официальным данным, на этом этапе Владимир Зеленский уверенно лидирует, набирая более 73% голосов, что позволяет однозначно говорить о его победе на выборах.

Действующий глава государства Петр Порошенко пока набирает немногим более 24% голосов.

Около 2% бюллетеней признаны недействительными.

Явка избирателей во втором туре президентских выборов составила 62%.

Сообщений о серьезных нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не поступало.

СМИ отмечают, что никогда ранее ни один кандидат в президенты Украины не получал такой поддержки граждан, какую получил Зеленский.