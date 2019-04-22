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В мире

Предварительные итоги выборов президента Украины: уверенная победа Зеленского

время публикации: 07:10 | последнее обновление: 07:47 блог версия для печати фото
Владимир Зеленский в Киеве, 21 апреля 2019 года
На избирательном участке в Киеве, 21 апреля 2019 года
На избирательном участке в Киеве, 21 апреля 2019 года

Утром в понедельник, 22 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала данные по результатам обработки примерно 86% бюллетеней, поданных на втором туре выборов президента страны.

Согласно официальным данным, на этом этапе Владимир Зеленский уверенно лидирует, набирая более 73% голосов, что позволяет однозначно говорить о его победе на выборах.

Действующий глава государства Петр Порошенко пока набирает немногим более 24% голосов.

Около 2% бюллетеней признаны недействительными.

Явка избирателей во втором туре президентских выборов составила 62%.

Сообщений о серьезных нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не поступало.

СМИ отмечают, что никогда ранее ни один кандидат в президенты Украины не получал такой поддержки граждан, какую получил Зеленский.

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