"Алжирский комитет против сионизма" пытается помешать саммиту Израиль-Африка

"Алжирский национальный комитет против сионизма и нормализации" пытается не допустить проведения саммита Израиль-Африка, запланированного на 23-24 октября, сообщает сайт OrientalExpress.
"Ан-Нахар Онлайн"пишет, что глава движения Халид бин Исмаил призывает африканские страны не забывать, как много горя причинили им колониализм и расизм, а сионизм, по его словам, представляет собой форму расизма. Как сказал Халид бин Исмаил, африканские страны должны единым фронтом выступить против нормализации отношений с Израилем.
Халид бин Исмаил известен своими антисемитскими взглядами. В свое время он выступил против инициативы правозащитницы Малии Бузаид, которая призывала дать гражданство Алжира евреям, бежавшим из этой страны после независимости. Бин Исмаил сказал, что среди евреев Алжира слишком многие участвовали в убийствах алжирского народа.
Против проведения саммита выступают, в основном, арабские страны Северной Африки, но недавно их поддержала ЮАР, отмечается в публикации.
В последние годы Израиль значительно активизировал дипломатические усилия в Африке. Точной отсчета новой политики можно считать визит в Африку Авигдора Либермана, занимавшего тогда пост министра иностранных дел. Позднее несколько визитов в Африку совершил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
Израиль предлагает Африке свои технологии в сфере сельского хозяйства и эксплуатации водных ресурсов, медицины, а также продукцию военной промышленности.
В результате Израиль постепенно начал сближаться с африканскими странами, что обеспокоило арабские государства, в первую очередь, Египет.
На этом фоне стало известно, что Эфиопия намерена добиться включения Израиля в Африканский союз.