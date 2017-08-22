"Алжирский комитет против сионизма" пытается помешать саммиту Израиль-Африка

"Алжирский национальный комитет против сионизма и нормализации" пытается не допустить проведения саммита Израиль-Африка, запланированного на 23-24 октября, сообщает сайт OrientalExpress.

"Ан-Нахар Онлайн"пишет, что глава движения Халид бин Исмаил призывает африканские страны не забывать, как много горя причинили им колониализм и расизм, а сионизм, по его словам, представляет собой форму расизма. Как сказал Халид бин Исмаил, африканские страны должны единым фронтом выступить против нормализации отношений с Израилем.

Халид бин Исмаил известен своими антисемитскими взглядами. В свое время он выступил против инициативы правозащитницы Малии Бузаид, которая призывала дать гражданство Алжира евреям, бежавшим из этой страны после независимости. Бин Исмаил сказал, что среди евреев Алжира слишком многие участвовали в убийствах алжирского народа.

Против проведения саммита выступают, в основном, арабские страны Северной Африки, но недавно их поддержала ЮАР, отмечается в публикации.