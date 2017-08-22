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Братья Алибасси приговорены к тюрьме за изнасилование проституток Канберры

время публикации: 13:58 | последнее обновление: 14:08 блог версия для печати фото
Братья Алибасси приговорены к тюрьме за изнасилование проституток Канберры

Австралийский суд приговори к длительным тюремным срокам братьев Мухаммада и Халида Алибасси, 22 и 32 лет соответственно, признанных виновными в ограблении и изнасиловании проституток Канберры.

Оба брата получили по восемь лет тюрьмы с правом выхода на свободу не ранее, чем через пять лет, пишет во вторник, 22 августа, сайт телеканала ABC News.

Речь на этих слушаниях шла о двух похожих инцидентах. В первом случае Халид Алибасси заказал у проститутки массаж и сексуальные услуги. Однако на интимную встречу в дом женщины он пришел в сопровождении брата и еще одного мужчины. Проститутка и ее коллега пытались сопротивляться агрессии пришельцев, однако увидев нож в руках одного из них, прекратили сопротивление и были изнасилованы.

Спустя несколько недель братья, которые задолжали крупную сумму наркомафии, вновь заказали услуги проститутки, которую намеревались ограбить и добыть таким образом необходимые им деньги.

Однако денег у женщины не оказалось, и она в результате была жестоко изнасилована. В ходе судебных слушаний потерпевшая заявила, что этот инцидент негативно повлиял на ее жизнь – теперь она испытывает страх перед клиентами.

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