Причиной пожара в Ростове-на-Дону был поджог

Пожар в историческом центре города Ростов-на-Дону, в результате которого пострадали сотни людей, произошел из-за поджога на территории свалки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.

С подожженной свалки, где был бытовой мусор, доски, старые автопокрышки, огонь перекинулся на дома в частном секторе.

Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога. Виновные пока не найдены.

В результате пожара сгорели более 100 домов. Из зоны возгорания были эвакуированы 650 человек. К утру вторника получены заявления от 467 пострадавших в результате пожара.

Напомним, в частном секторе в историческом центре города Ростов-на-Дону в воскресенье, 21 августа, в связи с пожаром был введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщил замначальника Главного управления МЧС по Ростовской области Евгений Кондратьев, в тушении пожара принимали участие 437 человек и 212 единиц техники, а также самолеты Ил-76 и Бе-200 МЧС России и три вертолета этого же ведомства.