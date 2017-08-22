На ceксуальном фестивале Flamefest в Англии умер мужчина

Рано утром во вторник, 22 августа, на закрытом ceксуальном фестивале Flamefest, проходившем в районе Танбридж-Уэллс (к югу от Лондона, графство Кент), были обнаружены в бессознательном состоянии мужчина и женщина.

Медики скорой помощи, вызванные на место происшествия, констатировали смерть мужчины, женщина была доставлена в больницу на специально оборудованном вертолете, ее состояние оценивается как тяжелые.

Как отмечает издание Daily Star, причины смерти мужчины пока неясны.

Известно, что на фестивале Flamefest, где применялись caдо-мaзохистские практики, собрались около 250 человек. Каждый из участников заплатил до 600 фунтов стерлингов за экстремальные развлечения. Мероприятие было полностью закрытым, случайных людей на нем не было, для обеспечения "непроницаемости" зоны проведения фестиваля были приняты особые меры безопасности. Кроме того, организаторы фестиваля пригласили врачей для оказания первой помощи, если она потребуется.