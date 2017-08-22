22 августа 2017 г.
последняя новость: 18:51
Взлетает, как Arketa
Названы сроки коллапса
Триумф советчины
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:01 Девочку, родившуюся накануне в Южной Каролине, назвали Затмение
16:50 Телеведущая Сайра Хан: "Мой ответ имаму – поцелуй меня в задницу"
16:38 СК РФ предъявил обвинение режиссеру Серебренникову: ему грозит 10 лет тюрьмы
16:14 В Германии конфискована партия "экстази" с портретом Дональда Трампа
15:06 Суд приговорил к тюрьме наркоторговцев, отправивших в Израиль 3.000 тонн гашиша
14:36 Жительница Иванова похитила и утопила дочь любовницы своего мужа
13:58 Братья Алибасси приговорены к тюрьме за изнасилование проституток Канберры
13:37 Музыкант Александр Семенов, солист "Рабфака", найден мертвым в Москве
12:58 На ceксуальном фестивале Flamefest в Англии умер мужчина
12:16 Австралийский телеканал ABC "стер" Израиль с карты Ближнего Востока
В мире

Девочку, родившуюся накануне в Южной Каролине, назвали Затмение

время публикации: 18:01 | последнее обновление: 18:15 блог версия для печати фото
Девочку, родившуюся накануне в Южной Каролине, назвали Затмение

Фридом Юбенкс, жительница города Спартанберг, штат Южная Каролина которая родила дочь за несколько часов до солнечного затмения, назвала девочку Затмение (Эклипс).

Эклипс Элизабет Юбенкс появилась на свет в больнице Greenville Memorial Hospital в минувший понедельник, около 08:00 по местному времени. Ее вес составляет 2.750 кг, а рост – 48 см, сообщает во вторник, 22 августа, сайт телеканала ABC News.

Персонал больницы сообщил журналистам, что решение назвать девочку столь экзотическим именем родители приняли экспромтом сразу после родов. Ранее они планировали дать ей более традиционное имя – Вайолет.

На своей странице в социальной сети Facebook Фридом поблагодарила пользователей за участие в ее судьбе и сообщила, что домашние будут называть новорожденную Клипси.

Сообщается также, что рождение детей, появившихся в этот день на свет в больнице Greenville Memorial Hospital, персонал отметил особым мероприятием.

Напомним, что, 21 августа жители Северной Америке наблюдали "Великое американское затмение", которое стало первым солнечным затмением со времени образования Америки (1776 год).

Полную фазу можно было наблюдать исключительно в США и Канаде. Предыдущее полное солнечное затмение, видимое только с этой территории, произошло 13 июня 1257 года, следующее ожидается 2 сентября 2035 года.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 22 августа 2017 г.
Солнечное затмение в США и визит Нетаниягу в Россию. Обзор ивритоязычной прессы. Вторник, 22 августа
// NEWSru.co.il // В мире // 22 августа 2017 г.
В Кентукки автомобиль насмерть сбил женщину, наблюдавшую за затмением
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 22 августа 2017 г.
"Великое американское затмение": миллионы наблюдателей и ошибка Трампа. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В мире // 21 августа 2017 г.
Сегодня будет наблюдаться "Великое американское затмение"







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 22 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017