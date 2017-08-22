Девочку, родившуюся накануне в Южной Каролине, назвали Затмение

Фридом Юбенкс, жительница города Спартанберг, штат Южная Каролина которая родила дочь за несколько часов до солнечного затмения, назвала девочку Затмение (Эклипс).

Эклипс Элизабет Юбенкс появилась на свет в больнице Greenville Memorial Hospital в минувший понедельник, около 08:00 по местному времени. Ее вес составляет 2.750 кг, а рост – 48 см, сообщает во вторник, 22 августа, сайт телеканала ABC News.

Персонал больницы сообщил журналистам, что решение назвать девочку столь экзотическим именем родители приняли экспромтом сразу после родов. Ранее они планировали дать ей более традиционное имя – Вайолет.

На своей странице в социальной сети Facebook Фридом поблагодарила пользователей за участие в ее судьбе и сообщила, что домашние будут называть новорожденную Клипси.

Сообщается также, что рождение детей, появившихся в этот день на свет в больнице Greenville Memorial Hospital, персонал отметил особым мероприятием.

Напомним, что, 21 августа жители Северной Америке наблюдали "Великое американское затмение", которое стало первым солнечным затмением со времени образования Америки (1776 год).

Полную фазу можно было наблюдать исключительно в США и Канаде. Предыдущее полное солнечное затмение, видимое только с этой территории, произошло 13 июня 1257 года, следующее ожидается 2 сентября 2035 года.