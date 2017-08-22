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Перед судом ЮАР предстали четверо каннибалов, одному из которых "надоело есть людей"

время публикации: 11:53 | последнее обновление: 11:53 блог версия для печати фото
Перед судом ЮАР предстали четверо каннибалов, одному из которых "надоело есть людей"

В окружном суде южноафриканского городка Эсткорт, провинция Квазулу-Натал, расположенная в 175 км к западу от Дурбана, слушается дело о каннибализме. Четверых человек, в возрасте от 22 до 32 лет, двое из которых – местные знахари, обвиняют в поедании человеческой плоти.

Уголовное расследование было начато по заявлению одного из обвиняемых, который пришел в полицию и заявил, что ему данная практика надоела, и он хочет положить этому конец, пишет во вторник, 22 августа, сайт новостной службы ВВС.

В доказательство своих слов он выложил перед стражами порядка человеческие конечности, а затем привел их в дом, где хранились другие части расчлененных тел, и назвал имена соучастников.

Расследование этих преступлений продолжается, полиция подозревает, что злоумышленники организовали целый "синдикат", и призывает местных жителей сообщать о пропаже родственников.

Останки тел исследует группа патологоанатомов, которые пытаются определить количество жертв и идентифицировать их.

Издание напоминает, что в прошлом месяце был арестован житель Дурбана, в рюкзаке которого обнаружили отрезанную человеческую голову, которую тот пытался продать местным знахарям.

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