Верховный суд Индии отменил практику "моментального" развода среди мусульман

Во вторник, 22 августа, Верховный суд Индии запретил применение в стране принятой среди мусульман практики моментального развода, когда мужчина может развестись с женой, три раза произнеся слово "талак", сообщает "Аль-Джазира".

Это решение стало победой для женщин-мусульманок, которые давно утверждали, что подобная практика нарушает их права.

Кампанию по запрету такого развода инициировала несколько лет назад одна из мусульманских организаций в Индии. По данным этой организации, многие мужчины-мусульмане благодаря этому закону зачастую разводятся с женами даже по Skype или WhatsApp.

Верховный суд вынес это решение после того, как были поданы иски от пяти женщин, которых таким образом бросили мужья.