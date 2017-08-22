В Огайо судья в перестрелке убил напавшего на него преступника

В понедельник, 21 августа, в городе Стьюбенвилль (штат Огайо, США) местный судья Джозеф Браззиз-младший был вынужден применить оружие в целях самозащиты и застрелить напавшего на него преступника, пишет сайт издания The Washington Post.

Инцидент произошел у здания суда, куда направлялся на работу судья Джозеф Браззиз. Преступник поджидал его там и, когда судья приблизился, открыл огонь. Браззиз не растерялся, выхватил свой пистолет и стал стрелять в ответ. Кроме того, на помощь судье пришел полицейский. В итоге нападавший был убит, а получившего ранения Браззиза доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, передает РИА Новости.

Убитый преступник опознан: это афроамериканец Натаниэль Ричмонд, он был отцом одного из подростков, обвиненных в 2013 году в изнасиловании, в котором участвовали члены футбольной команды одной из местных школ.

Задержан человек, который подвез Ричмонда к зданию суда.

В беседе с журналистами местный шериф Фред Абдалла рассказал, что судья Браззиз – заядлый охотник и спортсмен. При этом шериф признался, что несколько лет назад убедил его носить с собой оружие, из-за "большого количества психов в округе".