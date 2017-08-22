СК РФ предъявил обвинение режиссеру Серебренникову: ему грозит 10 лет тюрьмы

Во вторник после полудня, 22 августа, стало известно, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение художественному руководителю "Гоголь-центру" Кириллу Серебренникову по статье "Мошенничество в особо крупном размере", сообщает новостное агентство "Интерфакс".

Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы сроком на десять лет. Серебренников своей вины не признает, сообщает издание.

По версии следствия, Серебренников похитил не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа", призванного развивать и популяризовать современное искусство.

О том, что следственные органы занимаются Кириллом Серебренниковым, стало известно в мае этого года. В квартире режиссера, а также в руководимом им театре были проведены обыски. Позже Серебренников был допрошен по делу о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

Фигурантами по делу о хищении государственных средств в "Седьмой студии" также являются бывший гендиректор компании Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева и бывший директор "Гоголь-центра" и генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский.

Напомним, что Малобродского, имеющего гражданство России и Израиля, обвиняют в хищении более двух миллионов рублей (около 38 тыс. долларов), выделенных на спектакль "Сон в летнюю ночь", который был поставлен худруком театра Кириллом Серебренниковым и идет в театре уже пять лет.

Алексей Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах и был уволен с формулировкой "за допущенные финансовые нарушения в деятельности учреждения культуры Москвы". Однако материалы дела в правоохранительные органы не направлялись, так как в московском департаменте культуры сочли, что он просто "доверился не тем людям и подписывал не те бумаги". В настоящее время следствие изменило свою позицию по данному вопросу.

В начале августа бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова по делу о мошенничестве. По словам Масляевой, Серебренников вместе с Малобродским решили похитить бюджетные деньги в 2014 году. Часть выделенных средств они тратили на реализацию проектов студии, а часть присваивали себе.