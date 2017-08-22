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В мире

Лавров отреагировал на решение США приостановить выдачу виз россиянам

время публикации: 01:08 | последнее обновление: 01:11 блог версия для печати фото
Лавров отреагировал на решение США приостановить выдачу виз россиянам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал не осложнять получение американскими гражданами российских виз в ответ на последние шаги Вашингтона. Об этом в понедельник, 21 августа, он заявил журналистам.

"Насчет наших ответных действий, как я уже сказал, необходимо изучить подробно те решения, которые американцами были объявлены. Посмотрим, могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", — цитирует Лаврова РИА Новости.

По мнению главы МИД РФ, решение американских властей нацелено на то, чтобы вызвать у российских граждан недовольство действиями руководства страны.

Как сообщалось ранее, посольство США в России с 21 августа приостановило выдачу россиянам неиммиграционных виз. В Москве выдача виз возобновится 1 сентября. В американских консульствах в регионах выдача виз приостановлена на неопределенный срок.

"Решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений. Мы сохраним численность сотрудников дипмиссии на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций наших диппредставительств… Ранее назначенные собеседования будут отменены. А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование", – говорится в сообщении на сайте посольства.

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