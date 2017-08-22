Суд приговорил к тюрьме наркоторговцев, отправивших в Израиль 3.000 тонн гашиша

Суд по делам наркоторговли и торговли психотропными средствами (NDPS Act) города Ченнай, столицы индийского штата Тамилнад, приговорил к десяти годам тюремного заключения в особо суровых условиях группу наркоторговцев, которые переправили в Израиль 2.918 тонн гашиша.

Этот груз был задержан израильскими таможенниками в мае 1994 года и уничтожено по распоряжению Тельь-авивского суда, пишет во вторник, 22 августа, индийское издание Deccan Chronicle.

Девять человек, оказавшиеся на скамье подсудимых, вступили в преступный заговор в апреле 1992 года и с помощью фиктивных компаний и подставных лиц переправляли в Израиль запрещенные вещества – гашиш и мандракс (синтетический наркотик, представляющий собой смесь димедрола и метаквалона).

Обыски в домах подсудимых, проживавших в Ченнае, Ахмедабаде, Бомбее и других городах Индии, были проведены по наводке израильской полиции, говорится в этой статье. Банда поставляла наркотики не только в Израиль, но также в Дубаи и ЮАР.