Австралийский телеканал ABC "стер" Израиль с карты Ближнего Востока

Австралийский телеканал ABC News Australia показал в прямом эфире карту Ближнего Востока, на которой не было Израиля, но зато красовалось "государство Палестина".

В выпуске новостей, транслировавшемся 17 августа, рассказывалось о том, как в мусульманских странах, а также на территории Палестинской автономии относятся к жертвам изнасилования.

"Это история о том, как законы Ливана разрешают насильникам избежать наказания, женившись на жертве изнасилования. На карте были показаны другие страны – как практикующие аналогичный закон, так и те, в которых он уже отменен", – разъяснил высокопоставленный сотрудник Австралийского управления теле-и радиовещания в интервью агентству еврейских новостей JTA.

Чиновник подчеркнул, что Израиль, где никогда не было подобного закона, именно по этой причине не фигурировал на показанной в эфире карте.

Эта скандальная история попала в мировую прессу после того, как о ней рассказал произраильский активист Ави Ямини на своей странице в социальной сети Facebook.

"Накануне ABC News удалила Израиль со своих карт. Они в буквальном смысле выполнили для исламистов эту грязную работу. Мы должны немедленно лишить финансирования этих предателей" – пишет активист в своем блоге, который читают более 82.000 человек.

Приведенные выше разъяснения не удовлетворили борца с радикальным исламом: "Эти комментарии почти сработали, но есть нюанс: Палестина – не страна!"