Землетрясение в Италии: погибла женщина, не менее 20 пострадавших

На острове Искья, располагающемся возле западного побережья Италии, вечером в понедельник, 21 августа, произошло землетрясение.

Согласно данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения, зафиксированного в 20:58 по местному времени, составила 4,3. Его эпицентр располагался в 5 км к северо-западу от коммуны Монте-ди-Прочида, очаг залегал на глубине 10,4 км.

При этом Национальный институт геофизики и вулканологии Италии называет магнитуду 3,6.

Как передает информационное агентство Reuters, в результате землетрясения погибла женщина, не менее 20 человек пострадали.

Напомним, что 30 октября 2016 года в Италии произошло самое сильное землетрясение в этой стране за последние 35 лет – магнитудой 6,5. В течение суток после первого землетрясения были зафиксированы более 200 вторичных подземных толчков магнитудой до 5. Но, по счастливому стечению обстоятельств, никто не погиб.

24 августа 2016 года в результате серии землетрясений магнитудой до 6,2 в центральной Италии погибли около 300 человек. Были частично разрушены коммуна Аккумоли, поселок Пескара-дель-Тронто, коммуна Аркуата-дель-Тронто, коммуна Мальтиньяно и городок Аматриче.

В мае 2012 года жертвами землетрясения на севере Италии стали десятки людей, тогда магнитуда не превышала 6. В апреле 2009 года в результате землетрясение магнитудой 6,3 в центре Италии погибли около 300 человек, более прочих пострадали город Л'Акуила и деревни в районе Абруццо.