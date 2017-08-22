Увеличилось число жертв землетрясения в Италии

В результате землетрясения на итальянском острове Искья погибли две женщины и не менее 39 человек пострадали. Спасатели извлекли из-под обломков семимесячного младенца и пытаются вытащить двух его братьев, сообщает BBC.

Землетрясение магнитудой 4.0 на острове Искья, располагающемся возле западного побережья Италии, недалеко от Неаполя, вечером в понедельник, 21 августа

Эпицентр землетрясения располагался в 5 км к северо-западу от коммуны Монте-ди-Прочида, очаг залегал на глубине 10,4 км.

Землетрясение причинило ущерб жилым домам, а также местной церкви и больнице.

Остров Искья, население которого составляет около 50 тысяч человек, крайне популярен среди туристов.

Напомним, что 30 октября 2016 года в Италии произошло самое сильное землетрясение в этой стране за последние 35 лет – магнитудой 6,5. В течение суток после первого землетрясения были зафиксированы более 200 вторичных подземных толчков магнитудой до 5. Но, по счастливому стечению обстоятельств, никто не погиб.

24 августа 2016 года в результате серии землетрясений магнитудой до 6,2 в центральной Италии погибли около 300 человек. Были частично разрушены коммуна Аккумоли, поселок Пескара-дель-Тронто, коммуна Аркуата-дель-Тронто, коммуна Мальтиньяно и городок Аматриче.

В мае 2012 года жертвами землетрясения на севере Италии стали десятки людей, тогда магнитуда не превышала 6. В апреле 2009 года в результате землетрясение магнитудой 6,3 в центре Италии погибли около 300 человек, более прочих пострадали город Л'Акуила и деревни в районе Абруццо.