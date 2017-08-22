Телеведущая Сайра Хан: "Мой ответ имаму – поцелуй меня в задницу"

47-летняя мусульманка Сайра Хан, ведущая популярного в Великобритании телешоу Loose Women, где четыре женщины обсуждают со знаменитостями текущую политику, получает сообщения с угрозами физической расправы – после того, как опубликовала в социальной сети Instagram свое фото в купальнике.

Об этом пишет во вторник, 22 августа, британский таблоид The Daily Mail.

Этот снимок стал реакцией на заявление известного британского имама, заявившего, что мусульманки, выщипывающие брови – грешницы. Провокативную фотографию Сайра так и подписала: "Вот мой ответ – поцелуйте меня в задницу, доисторические динозавры".

Среди комментариев к этому снимку были и такие: "Если тебе дорога твоя жизнь – отвяжись от ислама".

Сайра Хан, которая ранее публично осуждала пользователей, критикующих ее религию, теперь призывает Скотланд-Ярд расследовать эти угрозы.

Отметим, что в мае этого года телеведущая уже публиковала свои откровенные фото в соцсетях, а тех, кто ее осуждал, назвала "«узко мыслящими, женоненавистниками, мошенниками и отсталым идиотами".

Она также сообщила, что сниматься обнаженной – это ее выбор, и "если Аллаху это не нравится, то пусть попробует справиться сам". Что же касается его адептов, которых вид ее тела оскорбляет, то им она советует просто не глазеть на женщин в бикини.