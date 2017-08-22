Музыкант Александр Семенов, солист "Рабфака", найден мертвым в Москве

В Москве умер фронтмен сатирической музыкальной группы "Рабфак" Александр Семенов. Ему было 60 лет.

Известно, что у Семенова были проблемы со здоровьем. Но пока причины его смерти неясны.

Семенов перестал выходить на связь 20 августа, его телефон не отвечал. Поскольку запасным ключом не удалось открыть дверь квартиры, в которой он проживал (она оказалась запертой изнутри на щеколду), его друзья обратились в полицию, однако разрешение на взлом двери в течение длительного времени получить не удавалось. 22 августа дверь была вскрыта, в квартире нашли тело Семенова.

Уроженец Екатеринбурга, музыкант и продюсер Александр Семенов (выступавший ранее в группах "Юта", "Михална" и др.) наиболее известен как вокалист и композитор группы "Рабфак", созданной в 2009 году и исполнявшей песни с сатирическими текстами. Большая часть текстов группы написана поэтом Александром Елиным, работавшим также с группами "Мастер", "Ария" и другими. Песни "Рабфака", такие как "Новая песня о милиции", "Наш дурдом голосует за Путина", "Новая песня о Сталине", "Новая песня о Родине", "Новая песня о евреях" ("Hamas Must Die") и многие другие, получили широкое распространение в социальных сетях, где их услышали миллионы людей. С 2010 до конца 2016 года группа активно концертировала, в том числе дважды были организованы гастроли в Израиле, было выпущено несколько альбомов. Летом 2014 года, во время операции "Нерушимая скала", группа "Рабфак" активно поддержала Израиль своим творчеством.