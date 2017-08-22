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В мире

Музыкант Александр Семенов, солист "Рабфака", найден мертвым в Москве

время публикации: 13:37 | последнее обновление: 13:49 блог версия для печати фото
Александр Семенов
Музыкант Александр Семенов, солист "Рабфака", найден мертвым в Москве

В Москве умер фронтмен сатирической музыкальной группы "Рабфак" Александр Семенов. Ему было 60 лет.

Известно, что у Семенова были проблемы со здоровьем. Но пока причины его смерти неясны.

Семенов перестал выходить на связь 20 августа, его телефон не отвечал. Поскольку запасным ключом не удалось открыть дверь квартиры, в которой он проживал (она оказалась запертой изнутри на щеколду), его друзья обратились в полицию, однако разрешение на взлом двери в течение длительного времени получить не удавалось. 22 августа дверь была вскрыта, в квартире нашли тело Семенова.

Уроженец Екатеринбурга, музыкант и продюсер Александр Семенов (выступавший ранее в группах "Юта", "Михална" и др.) наиболее известен как вокалист и композитор группы "Рабфак", созданной в 2009 году и исполнявшей песни с сатирическими текстами. Большая часть текстов группы написана поэтом Александром Елиным, работавшим также с группами "Мастер", "Ария" и другими. Песни "Рабфака", такие как "Новая песня о милиции", "Наш дурдом голосует за Путина", "Новая песня о Сталине", "Новая песня о Родине", "Новая песня о евреях" ("Hamas Must Die") и многие другие, получили широкое распространение в социальных сетях, где их услышали миллионы людей. С 2010 до конца 2016 года группа активно концертировала, в том числе дважды были организованы гастроли в Израиле, было выпущено несколько альбомов. Летом 2014 года, во время операции "Нерушимая скала", группа "Рабфак" активно поддержала Израиль своим творчеством.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 25 августа 2014 г.
"Hamas Must Die!" – концерт группы "Рабфак" в Израиле. Рассказывает организатор гастролей
// NEWSru.co.il // Досуг // 17 июля 2014 г.
Новый хит российской группы "Рабфак": "ХАМАС must die". ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Досуг // 8 мая 2013 г.
Создатель группы "Рабфак" в программе о сексе: "Нас рвали на части". Интервью, ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Досуг // 3 апреля 2013 г.
"Рабфак" отработает "кровавые шекели Госдепа": 11 апреля в Тель-Авиве
// NEWSru.co.il // В мире // 24 октября 2011 г.
"Мaарив" опубликовал статью об "израильтянине, который сумел взбесить Путина"







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