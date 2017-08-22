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Режиссера Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве

время публикации: 10:43 | последнее обновление: 11:01 блог версия для печати фото
Режиссера Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" режиссер Кирилл Серебренников задержан в Москве по подозрению в мошенничестве на сумму 68 миллионов рублей.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила журналистам, что следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение а также решить вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, Серебрянников организовал хищение не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа" - проект развития и популяризации современного искусства.

О том, что следственные органы занимаются Кириллом Серебренниковым, стало известно в мае этого года. В квартире режиссера, а также в руководимом им театре были проведены обыски. Позже Серебренников был допрошен по делу о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

Фигурантами по делу о хищении государственных средств в "Седьмой студии" также являются бывший гендиректор компании Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева, а также бывший директор "Гоголь-центра" и бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский.

Напомним, что Малобродского, имеющего гражданство России и Израиля, обвиняют в хищении более двух миллионов рублей (около 38 тыс. долларов), выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который был поставлен худруком театра Кириллом Серебренниковым и идет в театре уже пять лет.

Алексей Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах и был снят с формулировкой "за допущенные финансовые нарушения в деятельности учреждения культуры Москвы". Но тогда материалы в правоохранительные органы не направлялись, так как в московском департаменте культуры сочли, что он просто "доверился не тем людям и подписывал не те бумаги". В настоящее время у следствия сложилось иное мнение.

В начале августа бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова по делу о мошенничестве. По словам Масляевой, Серебренников вместе с Малобродским решили похитить бюджетные деньги в 2014 году. Часть выделенных средств они тратили на реализацию проектов студии, а часть присваивали себе.



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