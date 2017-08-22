Суданский министр поддерживает нормализацию отношений с Израилем

Министр по вопросам иностранных инвестиций правительства Судана Мубарак Фадл аль-Махди выразил поддержку нормализации отношений с Израилем. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает газета "Гаарец".

Как отмечает издание, это неожиданное высказывание для представителя страны, которая не признает Израиль и не имеет с еврейским государством дипломатических отношений. Согласно суданскому законодательству, Израиль – единственная страна мира, которую гражданам Судана запрещено посещать.

По мнению аль-Махди, нет никаких препятствий для налаживания связей с Израилем. Более того, он считает, что это может принести пользу Судану. "Даже ХАМАС разговаривает с Израилем", - сказал министр.