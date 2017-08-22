22 августа 2017 г.
Взлетает, как Arketa
Названы сроки коллапса
Триумф советчины
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:59 Суданский министр поддерживает нормализацию отношений с Израилем
09:56 Причиной пожара в Ростове-на-Дону был поджог
09:49 "Алжирский комитет против сионизма" пытается помешать саммиту Израиль-Африка
09:06 Верховный суд Индии отменил практику "моментального" развода среди мусульман
08:48 В Кентукки автомобиль насмерть сбил женщину, наблюдавшую за затмением
06:55 В Огайо судья в перестрелке убил напавшего на него преступника
02:51 В Краснодарском крае разбился вертолет
01:34 Землетрясение в Италии: погибла женщина, не менее 20 пострадавших
01:08 Лавров отреагировал на решение США приостановить выдачу виз россиянам
23:59 ВМС США приостанавливают операции по всему миру после инцидента с эсминцем
В мире

Суданский министр поддерживает нормализацию отношений с Израилем

время публикации: 09:59 | последнее обновление: 10:08 блог версия для печати фото
Суданский министр поддерживает нормализацию отношений с Израилем

Министр по вопросам иностранных инвестиций правительства Судана Мубарак Фадл аль-Махди выразил поддержку нормализации отношений с Израилем. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает газета "Гаарец".

Как отмечает издание, это неожиданное высказывание для представителя страны, которая не признает Израиль и не имеет с еврейским государством дипломатических отношений. Согласно суданскому законодательству, Израиль – единственная страна мира, которую гражданам Судана запрещено посещать.

По мнению аль-Махди, нет никаких препятствий для налаживания связей с Израилем. Более того, он считает, что это может принести пользу Судану. "Даже ХАМАС разговаривает с Израилем", - сказал министр.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 13 января 2017 г.
Обама приказал смягчить санкции против Судана
// NEWSru.co.il // В мире // 10 августа 2015 г.
Дорожная авария в Судане: множество жертв
// NEWSru.co.il // В мире // 15 июня 2015 г.
Суд запретил президенту Судана покидать ЮАР
// NEWSru.co.il // В мире // 6 мая 2015 г.
Воздушная атака в Судане: противоречивая информация. Подробности
// NEWSru.co.il // В мире // 6 мая 2015 г.
Арабские СМИ: израильские ВВС атаковали военные объекты на территории Судана







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 22 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017