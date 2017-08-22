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В мире

ИГ опубликовало посмертное видеообращение боевика, напавшего в Сургуте на прохожих

время публикации: 10:18 | последнее обновление: 10:18 блог версия для печати фото
ИГ опубликовало посмертное видеообращение боевика, напавшего в Сургуте на прохожих

Русскоязычное информационное агентство террористической организации "Исламское государство" опубликовало видеообращение некоего "Масуда аль-Сургути". Предположительно, им может быть боевик, ранивший в Сургуте 7 человек, сообщают "Ведомости".

В своем видеообращении боевик призывает мусульман организовывать нападения на неверных при помощи "ножей и шуруповертов". Рядом с "аль-Сургути" виден топор и флаг ИГ.

19 августа в центре Сургута 19-летний Артур Гаджиев в маске, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре Сургута, ранив 7 человек. На место сразу прибыли полицейские, нападавший пытался оказать сопротивление и был ликвидирован.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это преступление.

По факту происшествия следственными органами Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

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