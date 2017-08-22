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В мире

Трамп пообещал воевать в Афганистане "до победного конца"

время публикации: 11:51 | последнее обновление: 11:51 блог версия для печати фото
Трамп пообещал воевать в Афганистане "до победного конца"

Президент США Дональд Трамп, вопреки своим предвыборным обещаниям, заявил, что не только не намерен вывести войска из Афганистана, но усилить военное присутствие в этой стране, дабы избежать ошибки, сделанной США в Ираке, сообщает Reuters.

В своем выступлении Трамп, который в ходе своей предвыборной кампании обещал немедленно вывести из Афганистана всех американских военнослужащих, заявил, что последует рекомендациям военных советников и одобрит план новой военной кампании.

"Последствия резкого вывода войск предсказуемы и неприемлемы. Поспешное отступление создаст вакуум, который заполнят террористы, в частности ИГ и "Аль-Каида"", - заявил Трамп.

При этом президент США не сообщил, на какой срок в Афганистане останутся американские войска.

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