Трамп пообещал воевать в Афганистане "до победного конца"

Президент США Дональд Трамп, вопреки своим предвыборным обещаниям, заявил, что не только не намерен вывести войска из Афганистана, но усилить военное присутствие в этой стране, дабы избежать ошибки, сделанной США в Ираке, сообщает Reuters.

В своем выступлении Трамп, который в ходе своей предвыборной кампании обещал немедленно вывести из Афганистана всех американских военнослужащих, заявил, что последует рекомендациям военных советников и одобрит план новой военной кампании.

"Последствия резкого вывода войск предсказуемы и неприемлемы. Поспешное отступление создаст вакуум, который заполнят террористы, в частности ИГ и "Аль-Каида"", - заявил Трамп.

При этом президент США не сообщил, на какой срок в Афганистане останутся американские войска.