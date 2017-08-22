В Краснодарском крае разбился вертолет

В Краснодарском крае вечером в понедельник, 21 августа, потерпел крушение частный вертолет.

Как сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах региона, по предварительным данным, находившийся на борту вертолета пилот погиб, на земле жертв и разрушений нет.

"Легкомоторный вертолет Робинсон Р66 потерпел крушение в районе горы "Ежик" поселка Малый Утриш Анапского района Краснодарского края. На борту вертолета находился один человек – пилот", – цитирует РИА Новости сообщение Следственного комитета РФ.

По факту авиакатастрофы начата доследственная проверка.