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В мире

В Краснодарском крае разбился вертолет

время публикации: 02:51 | последнее обновление: 02:52 блог версия для печати фото
В Краснодарском крае разбился вертолет

В Краснодарском крае вечером в понедельник, 21 августа, потерпел крушение частный вертолет.

Как сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах региона, по предварительным данным, находившийся на борту вертолета пилот погиб, на земле жертв и разрушений нет.

"Легкомоторный вертолет Робинсон Р66 потерпел крушение в районе горы "Ежик" поселка Малый Утриш Анапского района Краснодарского края. На борту вертолета находился один человек – пилот", – цитирует РИА Новости сообщение Следственного комитета РФ.

По факту авиакатастрофы начата доследственная проверка.

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