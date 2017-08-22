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Жительница Иванова похитила и утопила дочь любовницы своего мужа

время публикации: 14:36 | последнее обновление: 14:36 блог версия для печати

Ивановский областной суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении проживающей в Иваново 26-летней Гульхар Ширалиевой, которая признана виновной в похищении и убийстве малолетнего ребенка, совершенных из ревности.

Жертвой ревнивицы стала двухлетняя Яна, дочь любовницы е мужа, которую она выкрала из коляски, отвезла в местный парк культуры и отдыха "Харинка" и сбросила в реку, о чем сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Ребенок утонул, тело погибшей девочки было найдено в районе лодочной станции, сообщала в сентябре прошлого года госудрственная телерадиокомпания "Ивтелерадио" .

Длительное время задержанная отказывалась признать вину, однако затем, увидев видеозапись похищения и другие неопровержимые доказательства совершенного ею преступления, согласилась сотрудничать со следствием. Пресса отмечает, что отец Яны, Сахил Ширалиев, признал дочь и помогал ее матери – что и стало причиной ревности его жены Гульхар, которая решилась на убийство, чтобы устранить соперницу.

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