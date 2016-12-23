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Швед Арон Андерсон покорил Южный полюс на инвалидной коляске - впервые в истории

время публикации: 22 декабря 2016 г., 21:18 | последнее обновление: 22 декабря 2016 г., 22:06 блог версия для печати фото
Арон Андерсон , 2015 год

Гражданин Швеции Арон Андерсон стал первым человеком, который достиг Южного полюса на инвалидной коляске. В минувшую среду он завершил свое 21-дневное путешествие, преодолев расстояние в 600 км на специальном оборудованном кресле, к которому были прикреплены лыжи.

Об этом подвиге пишет в четверг, 22 декабря, сайт радиостанции Sveriges Radio.

В интервью журналистам Андерсон сообщил, что погода стояла относительно теплая – всего 30 градусов ниже нуля по Цельсию, но управлять инвалидным креслом при передвижении по снегу было нелегко. Спортсмен также пожаловался на однообразие рациона – ему надоели сухие концентраты, и он соскучился по горячей пище.

Арон Андерсон перенес рак нижнего отдела позвоночника в семилетнем возрасте и с тех пор прикован к инвалидному креслу.

Пять миллионов крон, необходимых для реализации данного проекта, призванного расширить представление о возможностях человека, собрал шведский Фонд помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

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