Швед Арон Андерсон покорил Южный полюс на инвалидной коляске - впервые в истории

Гражданин Швеции Арон Андерсон стал первым человеком, который достиг Южного полюса на инвалидной коляске. В минувшую среду он завершил свое 21-дневное путешествие, преодолев расстояние в 600 км на специальном оборудованном кресле, к которому были прикреплены лыжи.

Об этом подвиге пишет в четверг, 22 декабря, сайт радиостанции Sveriges Radio.

В интервью журналистам Андерсон сообщил, что погода стояла относительно теплая – всего 30 градусов ниже нуля по Цельсию, но управлять инвалидным креслом при передвижении по снегу было нелегко. Спортсмен также пожаловался на однообразие рациона – ему надоели сухие концентраты, и он соскучился по горячей пище.

Арон Андерсон перенес рак нижнего отдела позвоночника в семилетнем возрасте и с тех пор прикован к инвалидному креслу.

Пять миллионов крон, необходимых для реализации данного проекта, призванного расширить представление о возможностях человека, собрал шведский Фонд помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями.