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Защита Варвары Карауловой обжаловала приговор военного суда

время публикации: 17:55 | последнее обновление: 17:55 блог версия для печати фото
Защита Варвары Карауловой обжаловала приговор военного суда

Адвокаты Варвары Карауловой, пытавшейся сбежать в Сирию к своему возлюбленному, боевику группировки "Исламское государство" и приговоренной Московским окружным судом к 4,5 годам тюрьмы, обжаловали приговор.

Об этом пишет в четверг, 22 декабря, информационное агентство РИА Новости.

Защита не удовлетворена решением суда, в рамках которого Караулова выйдет на свободу лишь в апреле 2020 года, и подала апелляцию, сообщил адвокат Илья Новиков на своей странице в социальной сети Twitter, добавив к тексту фотографию апелляционной жалобы.

Адвокаты настаивали на оправдании, напоминая, что подсудимая, которая не собиралась воевать или участвовать в терактах, а ехала к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж, раскаялась.

"Если останется статья "Участие в деятельности террористической организации", то по ней вообще нет возможности просить об условно-досрочном освобождении", – подчеркивает адвокат.

Прокуратура же, напротив, вполне удовлетворена данным приговором. "Закон по данному составу предусматривал от пяти до десяти лет лишения свободы. Ее действия квалифицировали как приготовление к преступлению, поэтому назначили половину, то есть пять лет" – пояснил журналистам прокурор Михаил Резниченко.

Варвару Караулову, студентку философского факультета МГУ, позднее сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, арестовали в октябре 2015 года за попытку примкнуть к террористической группировке "Исламское государство". Она тайно бежала в Турцию, где ее задержали при попытке пересечь сирийскую границу.

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