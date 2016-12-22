МИД Израиля: Далия Эльяким погибла в берлинском теракте

В ночь на четверг, 22 декабря, в Берлине было обнаружено и идентифицировано тело Далии Эльяким, считавшейся пропавшей без вести после теракта, совершенного в минувший понедельник.

Семья Далии поставлена в известность и сотрудники посольства Израиля в Берлине занимаются организацией доставки тела погибшей на родину.

Супруг Далии, Рами, в результате теракта на рождественской ярмарке в Берлине получил тяжелые травмы и уже перенес две операции. По словам врачей, его жизнь находится вне опасности.

Вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма. На площади Брайтшайдплац перед церковью были установлены торговые палатки, в которых продавались рождественские игрушки и украшения, а также было открыто множество лавочек с едой и глинтвейном. На площади в момент теракта находились сотни людей.

У грузовика были польские номерные знаки. Он должен был доставить из Италии в Берлин металлические конструкции. Однако владелец фирмы, которой принадлежит грузовик, сообщил, что связь с водителем потеряна еще в обеденные часы. Позднее было найдено тело водителя. Он был застрелен.

Власти Германии сообщают, что жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали не менее 12 человек. В больницы были доставлены 48 пострадавших, днем 20 декабря 24 пациента были выписаны. Состояние 18 раненых оценивается как тяжелое.





