22 декабря 2016 г.
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Теракт в Берлине: прокуратура опровергла информацию о задержании 4-х подозреваемых

время публикации: 16:16 | последнее обновление: 16:16 блог версия для печати фото
Теракт в Берлине: прокуратура опровергла информацию о задержании 4-х подозреваемых

Представитель федеральной прокуратуры Германии опроверг сообщения прессы, в которых утверждалось, что полиция якобы арестовала четырех человек, причастных к теракту на рождественской ярмарке в Берлине и поддерживавших контакты с главным подозреваемым.

Об этом пишет в четверг, 22 декабря, новостное агентство Reuters.

Ранее в этот день издание сообщало, что сотрудники столичной полиции обнаружили на дверце грузового автомобиля, ставшего орудием массового убийства, отпечатки пальцев выходца из Туниса Аниса Амри, объявленного в розыск по подозрению в совершении теракта.

Напомним, что 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма. Жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали не менее 12 человек, в их числе гражданка Израиля Далия Эльяким. Ее муж, Рами Эльяким, получил ранения.

В связи с терактом немецкие спецслужбы разыскивают 24-летнего выходца из Туниса Аниса Амри, который прибыл в Германию летом прошлого года. Он пытался получить политическое убежище в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, однако в июне его ходатайство было отклонено.

Однако депортацию не удалось провести, поскольку у "беженца" не было документов, а власти Туниса утверждали, что он не является гражданином этой страны.

Сообщалось также, что Амри до недавнего времени находился под наблюдением полиции, которое было затем снято в связи с недостатком улик.

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// NEWSru.co.il // В мире // 22 декабря 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 21 декабря 2016 г.
Теракт в Берлине: полиция разыскивает подозреваемого – беженца из Туниса







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Четверг, 22 декабря 2016 г.
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