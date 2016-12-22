В Берлине вновь открылась рождественская ярмарка, на которой произошел теракт

Во второй половине дня 22 декабря, спустя три дня после теракта, на площади Брайтшайдплац в Берлине вновь открылась рождественская ярмарка.

Журналист израильской радиостанции "Решет Бет", находящийся на площади, сообщил, что вокруг него пока не очень много людей. Приходящие возлагают цветы к месту, где три дня погибли людей.

Полиция по периметру ярмарочной площади установила бетонные заграждения, которые должны защитить посетителей и продавцов от повторения "автомобильного теракта". Подобные заграждения, отмечает израильский репортер, использовались силами безопасности в Иерусалиме и на "тремпиадах" во время последней волны террора в Израиле.

При этом, отмечает репортер, на входе на площадь полицейские и охранники не проверяют у входящих сумки, как это делается в Израиле в местах скопления людей.

Вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма. На площади Брайтшайдплац перед церковью были установлены торговые палатки, в которых продавались рождественские игрушки и украшения, а также было открыто множество лавочек с едой и глинтвейном. На площади в момент теракта находились сотни людей.

В результате теракта погибли 12 человек, в том числе израильтянка, жительница Герцлии Далия Эльяким, ее муж получил серьезные ранения. Всего в теракте были ранены 48 человек.

У грузовика были польские номерные знаки. Он должен был доставить из Италии в Берлин металлические конструкции. Однако владелец фирмы, которой принадлежит грузовик, сообщил, что связь с водителем потеряна еще в обеденные часы. Позднее было найдено тело водителя. Он был застрелен.

Накануне уголовная полиция Германии официально объявила о том, что в причастности к этому теракту подозревается гражданин Туниса, 24-летний Анис Амри. За информацию, которая приведет к его задержанию, обещана премия в 100 тысяч евро. При этом Генеральный прокурор Германии попросил граждан не пытаться самостоятельно задержать террориста. Он предупредил: "Не подвергайте себя опасности, потому что этот человек вооружен и очень жесток".

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