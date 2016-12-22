Подозреваемый в берлинском теракте находился под наблюдением полиции

24-летний выходец из Туниса Анис Амри, разыскиваемый спецслужбами Германии в связи с терактом в Берлине, до недавнего времени был под наблюдением полиции в связи с подозрениями в том, что планировал ограбление для покупки оружия, сообщает DW.

Наблюдение было снято в связи с недостатком улик.

Также сообщается, что до приезда в Германию Амри четыре года провел в итальянской тюрьме по обвинению в поджоге.

В Германию Анис Амри приехал летом прошлого года. Он пытался получить политическое убежище в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, однако в июне его ходатайство было отклонено. Его должны были выслать. Но депортацию не удалось осуществить, поскольку у "беженца" не было документов, а власти Туниса утверждали, что он не является гражданином этой страны.

Полиция задержала четырех человек, с которыми Амри находился в контакте в последние месяцы. Ранее сообщалось, что полиция Германии пообещала 100.000 евро за информацию о террористе.

Напомним, вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма. На площади Брайтшайдплац перед церковью были установлены торговые палатки, в которых продавались рождественские игрушки и украшения, а также было открыто множество лавочек с едой и глинтвейном. На площади в момент теракта находились сотни людей.

У грузовика были польские номерные знаки. Он должен был доставить из Италии в Берлин металлические конструкции. Однако владелец фирмы, которой принадлежит грузовик, сообщил, что связь с водителем потеряна еще в обеденные часы. Позднее было найдено тело водителя. Он был застрелен.

Власти Германии сообщают, что жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали не менее 12 человек. В больницы были доставлены 48 пострадавших, днем 20 декабря 24 пациента были выписаны. Состояние 18 раненых оценивается как тяжелое.

В теракте погибла гражданка Израиля Далия Эльяким. Ее муж, Рами Эльяким, получил ранения.







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