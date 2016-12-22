Reuters: полученные Киевом американские БПЛА оказались уязвимы для перехвата и глушения сигнала связи

72 аналоговых мини-беспилотника класса Raven RQ-11B, которые, согласно надеждам Киева, должны были помочь украинской армии в боевых действиях против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины, оказались неэффективны в связи с уязвимостью аппаратов, сообщает Reuters со ссылкой на советника начальника украинского Генштаба Натана Хазина.
"С самого начала решение использовать эти беспилотники в нашем (конфликте) было неверным", — цитирует Reuters Хазина, заявившего, что, если бы это зависело от него, он бы вернул беспилотники американцам.
Мини-БПЛА компании AeroVironment предназначались для сбора разведданных на передовой и в тылу врага.
Reuters отмечает, что, в отличие от вооруженных группировок, с которыми Запад сталкивается в Афганистане, Ираке или Сирии, сепаратисты на востоке Украины вооружены гораздо более современными военными технологиями.
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