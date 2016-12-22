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В мире

Reuters: полученные Киевом американские БПЛА оказались уязвимы для перехвата и глушения сигнала связи

время публикации: 12:00 | последнее обновление: 14:54 блог версия для печати фото
БПЛА Raven RQ-11

72 аналоговых мини-беспилотника класса Raven RQ-11B, которые, согласно надеждам Киева, должны были помочь украинской армии в боевых действиях против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины, оказались неэффективны в связи с уязвимостью аппаратов, сообщает Reuters со ссылкой на советника начальника украинского Генштаба Натана Хазина.

"С самого начала решение использовать эти беспилотники в нашем (конфликте) было неверным", — цитирует Reuters Хазина, заявившего, что, если бы это зависело от него, он бы вернул беспилотники американцам.

Мини-БПЛА компании AeroVironment предназначались для сбора разведданных на передовой и в тылу врага.

Reuters отмечает, что, в отличие от вооруженных группировок, с которыми Запад сталкивается в Афганистане, Ираке или Сирии, сепаратисты на востоке Украины вооружены гораздо более современными военными технологиями.



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