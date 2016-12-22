ИГ публикует адреса церквей США и призывает превратить Новый год в "фильм ужасов"

Террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала названия и адреса тысяч американских церквей во всех пятидесяти штатах и призывает своих сторонников превратить рождественские праздники в кровавую бойню для неверных.

Об этом пишет в четверг, 22 декабря, американский новостной портал Vocativ со ссылкой на страницу группы "Секреты джихадистов" в социальных сетях.

Пользователь под ником "Абу-Мария аль-Ираки" опубликовал "пост" на арабском языке, в котором обещает американцам "кровавый христианский Новый год" и сообщает о планах группировки создать сеть "одиноких волков", которые превратят рождественские праздники в "фильм ужасов".

Шквал такого рода сообщений курсирует в приложении Telegram – адептам ИГ предлагаются инструкции по созданию и использованию оружия и взрывчатки.

В другом "посте" пользователь под ником "Сыны Ислама" требует взрывать не только церкви, но также известные отели, кофейни, базары и другие публичные места, сопровождая свой призыв списком адресов в США, Канаде, Франции и Нидерландах.

Напомним, что ИГ взяло ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине, жертвами которого стали 12 человек и около полусотни других получили ранения различной степени тяжести.

Джихадисты утверждают, что виновник этой трагедии, уроженец Туниса Анис Амри, добивавшийся статуса беженца в Германии, следовал приказу командования "атаковать страны-члены коалиции". Он вооружен, находится на свободе и представляет, по мнению немецких спецслужб, серьезную угрозу.

Отметим, что ИГ публиковало подобные призывы, снабженные конкретными адресами, в июне этого года, однако к терактам это не привело.