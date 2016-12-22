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В мире

Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 70 человек

время публикации: 10:06 | последнее обновление: 12:06 блог версия для печати фото
Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 70 человек

В результате массового отравления в Иркутске контрафактным концентратом "Боярышник", содержавшим метиловый спирт, умер уже 71 человек. 36 человек находятся на лечении, сообщает РИА Новости.

Агенство сообщает со ссылкой на минздрав региона, что всего от отравления концентратом пострадали 117 человек.

С момента употребления "Боярышника" до появления симптомов отравления проходит от одного часа до суток.

В связи с массовым отравлением правоохранительные органы Иркутска возбудили уголовное дело и ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.

Во всей Иркутской области введен запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.

До сих пор по делу о массовом отравлении в Иркутске были задержаны 13 человек.

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