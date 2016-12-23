"Твой отец разрушает США": дебошира, оскорбившего Иванку Трамп, высадили из самолета

Пассажир самолета компании JetBlue подверг словесным оскорблениям Иванку Трамп, дочь новоизбранного президента США, и трех его внуков, и был высажен до того, как лайнер вылетел из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке.

Об этом инциденте пишет в четверг, 22 декабря, портал новостей шоу-бизнеса TMZ.

"Твой отец разрушает эту страну! Почему она летит с нами – пусть пользуется частным самолетом", – громогласно возмущался дебошир. Иванка рассказала, что во время этого скандала другой пассажир, еврей, отвлекал ее детей, рисуя с ними картинки.

Компания JetBlue опубликовала в связи с этим происшествием заявление, в котором говорится: "В рамках нашей политики, если экипаж самолета приходит к выводу, что пассажир провоцирует конфликт и представляет угрозу для окружающих, его удаляют. Наша компания обеспечит ему билет на следующий рейс".

TMZ сообщает также, что за час до начала посадки жена дебошира написала на своей странице в социальной сети Twitter: "Иванка и Джаред находятся в терминале №5 аэропорта имени Джона Кеннеди, полет коммерческий. Мой муж преследует их и намерен атаковать".