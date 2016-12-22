Суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам колонии

Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке вступить в террористическую организацию "Исламское государство" и приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает "Новая газета".

Судья Александр Абабков отметил, что признаков психического расстройства у Ивановой специалистами не обнаружено.

Ранее обвинение требовало приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Студентка второго курса философского факультета МГУ Варвара Караулова была в июне этого года задержана турецкими спецслужбами на границе с Сирией, куда она пыталась проникнуть, чтобы присоединиться к боевикам ИГ.

Девушка долгий период вела двойную жизнь, скрывая от близких, что стала исламисткой. 27 мая она вылетела в Стамбул по заранее оформленному загранпаспорту. Слежка за мобильным телефоном позволила установить ее местонахождение. Позже Караулова оказалась в группе из 13 граждан Российской Федерации, которые были задержаны при попытке перейти границу с Сирией.

Летом этого года сообщалось, что Варвара Караулова имеет статус свидетеля по делу о вербовке в ряды "Исламского государства".







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