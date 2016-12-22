22 декабря 2016 г.
последняя новость: 20:02
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:02 Трамп, вслед за Путиным, призвал "кардинально увеличить" ядерный арсенал США
19:08 ИГ публикует адреса церквей США и призывает превратить Новый год в "фильм ужасов"
18:17 Министр обороны РФ Сергей Шойгу сравнил британских военных с нацистами
17:55 Защита Варвары Карауловой обжаловала приговор военного суда
16:49 Расисты из штата Монтана угрожают местным евреям, публикуя их имена
16:16 Теракт в Берлине: прокуратура опровергла информацию о задержании 4-х подозреваемых
15:59 В Москве умер 80-летний Евгений Джугашвили – внук Иосифа Сталина
15:30 В Берлине вновь открылась рождественская ярмарка, на которой произошел теракт
14:50 Суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам колонии
14:46 Трамп назначил главу своей предвыборной кампании Келлиан Конвей советником президента
В мире

Суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам колонии

время публикации: 14:50 | последнее обновление: 14:53 блог версия для печати фото
Суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам колонии

Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке вступить в террористическую организацию "Исламское государство" и приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает "Новая газета".

Судья Александр Абабков отметил, что признаков психического расстройства у Ивановой специалистами не обнаружено.

Ранее обвинение требовало приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Студентка второго курса философского факультета МГУ Варвара Караулова была в июне этого года задержана турецкими спецслужбами на границе с Сирией, куда она пыталась проникнуть, чтобы присоединиться к боевикам ИГ.

Девушка долгий период вела двойную жизнь, скрывая от близких, что стала исламисткой. 27 мая она вылетела в Стамбул по заранее оформленному загранпаспорту. Слежка за мобильным телефоном позволила установить ее местонахождение. Позже Караулова оказалась в группе из 13 граждан Российской Федерации, которые были задержаны при попытке перейти границу с Сирией.

Летом этого года сообщалось, что Варвара Караулова имеет статус свидетеля по делу о вербовке в ряды "Исламского государства".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

- Портрет читателя NEWSru.co.il. Принять участие в опросе

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 декабря 2016 г.
Обвинение запросило для Варвары Карауловой пять лет колонии
// NEWSru.co.il // В мире // 22 ноября 2016 г.
Варвара Караулова, стремившаяся попасть в ИГ, отказалась от признательных показаний
// NEWSru.co.il // В мире // 17 ноября 2016 г.
История любви Варвары Карауловой: студентка МГУ влюбилась в вербовщика ИГ
// NEWSru.co.il // В мире // 31 октября 2016 г.
У Варвары Карауловой, стремившейся в ряды ИГ, диагностировано психическое расстройство
// NEWSru.co.il // В мире // 28 октября 2015 г.
Студентке Варваре Карауловой, стремившейся в ряды ИГ, грозит 10 лет тюрьмы
// NEWSru.co.il // В мире // 12 июня 2015 г.
Студентка МГУ, собиравшаяся в Сирию, чтобы поддержать ИГ, получила статус свидетеля







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 22 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016