К разрешению проблемы с израильским блогером Лапшиным подключился МИД Армении

К переговорам, связанным с требованием Азербайджана об экстрадиции из Беларуси израильского блогера Александра Лапшина, подключился МИД Армении, сообщает белорусский сайт Naviny.

Подробности о переговорах пока не сообщаются.

Напомним, 14 декабря 40-летний житель Хайфы Александр Лапшин был задержан в Минске полицией по запросу властей Азербайджана, которые объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Это было связано с его визитами в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако, согласно публикациям в СМИ, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту

18 декабря официальные представители МИДа Израиля обратились к властям Белоруссии с просьбой разрешить им встречу с Александром Лапшиным. МИД Израиля также обратился к властям Белоруссии с просьбой не экстрадировать Лапшина, не обсудив предварительно ситуацию с Израилем. Кроме того, МИД через посольство в Баку пытается решить проблему с Азербайджаном.

У Александра Лапшина, известного как блогер puerrtto в "Живом журнале", помимо израильского паспорта, есть паспорта других государств. Но сведения по этому поводу противоречивы. На сайте free-travels.ru по этому поводу опубликована следующая информация: "Одно из хобби Александра Лапшина – попытки получения гражданства разных стран мира. Кроме российского гражданства, полученного по рождению, и израильского, полученного в подростковом возрасте, Лапшин также получил гражданство Украины, хотя на Украине никогда не проживал. Правда, украинский паспорт ему получить так и не удалось, а в 2012 г. украинские власти лишили его гражданства. Кроме того, в конце 90-х годов Лапшин получил грин-карту США, а в 2011 году подавал заявление (безрезультатно) на гражданство Грузии".







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