22 декабря 2016 г.
последняя новость: 15:34
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:30 В Берлине вновь открылась рождественская ярмарка, на которой произошел теракт
14:50 Суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам колонии
14:46 Трамп назначил главу своей предвыборной кампании Келлиан Конвей советником президента
13:38 На дверце грузовика, раздавившего людей в Берлине, нашли отпечатки Аниса Амри
12:00 Reuters: полученные Киевом американские БПЛА оказались уязвимы для перехвата и глушения сигнала связи
11:25 К разрешению проблемы с израильским блогером Лапшиным подключился МИД Армении
10:50 Подозреваемый в берлинском теракте находился под наблюдением полиции
10:06 Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 70 человек
10:01 В Москве у метро взорвался газовый баллон: есть пострадавшие
07:48 МИД Израиля: Далия Эльяким погибла в берлинском теракте
В мире

На дверце грузовика, раздавившего людей в Берлине, нашли отпечатки Аниса Амри

время публикации: 13:38 | последнее обновление: 13:38 блог версия для печати фото
На месте теракта. Берлин, 19 декабря 2016 года

Берлинская полиция нашла на дверце грузового автомобиля, ставшего инструментом теракта в Берлине, отпечатки пальцев выходца из Туниса Аниса Амри, ранее объявленного в розыск по подозрению в совершении теракта, сообщает Reuters.

Напомним, вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма. Жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали не менее 12 человек, в их числе гражданка Израиля Далия Эльяким. Ее муж, Рами Эльяким, получил ранения.

В связи с терактом немецкие спецслужбы разыскивают 24-летнего выходца из Туниса Аниса Амри.

В Германию Анис Амри приехал летом прошлого года. Он пытался получить политическое убежище в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, однако в июне его ходатайство было отклонено. Его должны были выслать. Но депортацию не удалось осуществить, поскольку у "беженца" не было документов, а власти Туниса утверждали, что он не является гражданином этой страны.

Ранее сообщалось, что Амри до недавнего времени находился под наблюдением полиции. Наблюдение было снято в связи с недостатком улик.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 22 декабря 2016 г.
Подозреваемый в берлинском теракте находился под наблюдением полиции
// NEWSru.co.il // В мире // 22 декабря 2016 г.
МИД Израиля: Далия Эльяким погибла в берлинском теракте
// NEWSru.co.il // В мире // 21 декабря 2016 г.
Полиция Германии пообещала 100.000 евро за информацию о террористе Анисе Амри
// NEWSru.co.il // В мире // 21 декабря 2016 г.
Теракт в Берлине: полиция разыскивает подозреваемого – беженца из Туниса







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 22 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016