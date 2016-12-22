На дверце грузовика, раздавившего людей в Берлине, нашли отпечатки Аниса Амри

Берлинская полиция нашла на дверце грузового автомобиля, ставшего инструментом теракта в Берлине, отпечатки пальцев выходца из Туниса Аниса Амри, ранее объявленного в розыск по подозрению в совершении теракта, сообщает Reuters.

Напомним, вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма. Жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали не менее 12 человек, в их числе гражданка Израиля Далия Эльяким. Ее муж, Рами Эльяким, получил ранения.

В связи с терактом немецкие спецслужбы разыскивают 24-летнего выходца из Туниса Аниса Амри.

В Германию Анис Амри приехал летом прошлого года. Он пытался получить политическое убежище в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, однако в июне его ходатайство было отклонено. Его должны были выслать. Но депортацию не удалось осуществить, поскольку у "беженца" не было документов, а власти Туниса утверждали, что он не является гражданином этой страны.

Ранее сообщалось, что Амри до недавнего времени находился под наблюдением полиции. Наблюдение было снято в связи с недостатком улик.