Министр обороны РФ Сергей Шойгу сравнил британских военных с нацистами

Сергей Шойгу, министр обороны в правительстве РФ и правая рука президента Владимира Путина, выступил на заседании руководства оборонного ведомства и в ходе выступления сравнил британскую армию с нацистами, усугубив тем самым растущую напряженность в отношениях России и Запада.

Об этом пишет в четверг, 22 декабря, британский таблоид The Daily Mail.

"В вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Salisbury Plain начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. В последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны", – приводит слова российского министра информационное агентство РИА Новости.

Шойгу утверждал, что NАТО вдвое нарастило интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссийскую направленность, а также усилило морскую разведку вдоль границ России.

"В полтора раза увеличилась интенсивность морской разведки у наших территориальных вод. Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем попытки нарушить российские морские границы", – цитирует министра новостной портал РБК.

О маневрах на полигоне Salisbury Plain, в рамках которых было смоделировано вторжение России в одну из прибалтийских стран, The Daily Mail сообщила 5 декабря. В качестве российских танков, по данным газеты, в учениях принимали участие собранные в Польше T-72.